Фармацевтическая компания Pfizer (США) начала испытания таблеток от коронавируса на людях. Препарат необходимо принимать при первых признаках болезни.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен подчеркнул, что борьба с пандемией COVID-19 требует не только профилактики с помощью вакцины, но и лечения тех, кто вирусом уже заразился.

— Учитывая способ мутации коронавируса и длительное глобальное влияние COVID-19, вероятно, что доступ к терапевтическим средствам будет важен как сейчас, так и после пандемии, — сказал Микаэль Долстен.

В случае успешного испытания препарат можно будет принимать на ранних стадиях инфекции, чтобы предотвратить осложнения болезни. Сейчас вероятную эффективность таблеток уже подтвердили доклинические исследования.

Напомним, ранее Pfizer начала исследовать эффективность третьей дозы COVID-вакцины.