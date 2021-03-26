«Укрзалиізниця» запустит из и в Закарпатскую и Черновицкую области ряд спецрейсов. Ими смогут воспользоваться люди, которым критически важно добраться/покинуть «красные зоны».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Рейсы начнут курсировать с 27 марта. Продажа билетов на них откроют с 21:00 26 марта. Пассажиры, у которых уже есть приобретенные проездные документы на эти рейсы до их переназначения как специальных смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Рейсы в/из Черновицкой области:

№7/8 Киев–Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно — 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса–Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад — 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117 / 118 Киев–Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно — 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

№357 / 358 Киев–Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно — 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13 / 14 Киев–Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно — 28 марта, 3 и 4 апреля);

№81 / 82 Киев–Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно — 28 марта, 3 и 4 апреля);

№45 / 46 Ужгород–Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно — 3 и 4 апреля);

№4 / 3 Запорожье–Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад — 29 марта, 3 и 5 апреля).

Владислав Криклий утверждает, что во всех поездах будет соблюдаться масочный режим, а вагоны тщательно продезинфицируют.

Напомним, что «Укрзалізниця» с 15 апреля возобновляет пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников, а с июня инициирует повышение зарплат на 8%.