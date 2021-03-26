В Украине из-за нового «британского» штамма коронавируса в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, а количество новых больных может вырасти до 25 тыс. в сутки.

Такой прогноз в эфире телеканала «Украина 24» сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может происходить рост по разным регионам, и это сложный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен, так называемый «британский» вирус. Он «помолодел», более контагиозный, то есть в три раза больше людей заражается при общении, уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Очень много тяжелых больных, и это действительно вызывает большое напряжение у нас, врачей,— заявил Максим Степанов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 18 132 человек, зафиксировано 326 летальных случаев, 7138 пациентов выздоровели.