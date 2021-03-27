Парк развлечений Disneyland в штате Калифорния планируют расширить после того, как он год был закрыт. Это позволит принимать больше посетителей с соблюдением социального дистанцирования.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Руководство Disneyland заявило о том, что парк не только откроют в следующем месяце, но и расширят.

После реконструкции он будет называться DisneylandForward.

Но чтобы расширить парк, сначала необходимо получить соответствующее разрешение от властей города Анахайм. Пока что руководство парка не рассказало какие новые отели, рестораны и аттракционы появятся после запланированного расширения.

— Благодаря этим обновленным разрешениям, Disneyland Resort продолжит оставаться лидером отрасли в предоставлении уникальных предложений в Анахайме, что, в свою очередь, создаст тысячи новых рабочих мест, – сказал Кен Потрок, президент Disneyland в Калифорнии.

Из-за пандемии, из Disneyland уволили свыше 32 тысяч сотрудников. До “эпохи коронавируса” в парках по всему миру работали 170 тысяч человек.