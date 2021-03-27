Показатели заболеваемости коронавирусом в Черниговской области превысили норму «оранжевой зоны» — теперь область попадает в «красную».

Об этом написал министр правительства Олег Немчинов.

Решение о переводе области в красную зону приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ужесточение ограничительных мер вступит в силу с 00:00 29 марта.

— Государственная комиссия решила установить: с ночи 29 марта 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — сообщил министр.

Напомним, в Николаевской области вводят карантинные ограничения красной зоны с 27 марта.