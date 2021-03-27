Николаевский окружной административный суд ограничил для ГП «Хлебная база №76» использование машин, механизмов и оборудования повышенной опасности.
Об этом сообщает Управление гоструда в Николаевской области.
Ограничения на предприятие были наложены в связи с невыполнением указания Управления гоструда в Николаевской области — субъект не исправил нарушения в сфере охраны труда, на предприятии здоровье рабочих подвергается серьезной опасности.
В предписании предприятие обязывалось обеспечить на рабочих местах безопасные условия труда, получить разрешительные документы, которые дают право на выполнение работ повышенной опасности.
При рассмотрении дела ГП «Хлебная база №76» не предоставило доказательств суду об устранении нарушений. Поэтому, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства по вопросам охраны труда, недопущение несчастных случаев и производственных аварий, суд применил к ГП «Хлебная база №76» ограничительные меры.
В частности, «Хлебной базе №76» запрещается:
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Николаевский окружной административный суд ограничил для ГП «Хлебная база №76» использование машин, механизмов и оборудования повышенной опасности.
Об этом сообщает Управление гоструда в Николаевской области.
Ограничения на предприятие были наложены в связи с невыполнением указания Управления гоструда в Николаевской области — субъект не исправил нарушения в сфере охраны труда, на предприятии здоровье рабочих подвергается серьезной опасности.
В предписании предприятие обязывалось обеспечить на рабочих местах безопасные условия труда, получить разрешительные документы, которые дают право на выполнение работ повышенной опасности.
При рассмотрении дела ГП «Хлебная база №76» не предоставило доказательств суду об устранении нарушений. Поэтому, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства по вопросам охраны труда, недопущение несчастных случаев и производственных аварий, суд применил к ГП «Хлебная база №76» ограничительные меры.
В частности, «Хлебной базе №76» запрещается: