Николаевский окружной административный суд ограничил для ГП «Хлебная база №76» использование машин, механизмов и оборудования повышенной опасности.

Об этом сообщает Управление гоструда в Николаевской области.

Ограничения на предприятие были наложены в связи с невыполнением указания Управления гоструда в Николаевской области — субъект не исправил нарушения в сфере охраны труда, на предприятии здоровье рабочих подвергается серьезной опасности.

В предписании предприятие обязывалось обеспечить на рабочих местах безопасные условия труда, получить разрешительные документы, которые дают право на выполнение работ повышенной опасности.

При рассмотрении дела ГП «Хлебная база №76» не предоставило доказательств суду об устранении нарушений. Поэтому, в целях обеспечения соблюдения требований законодательства по вопросам охраны труда, недопущение несчастных случаев и производственных аварий, суд применил к ГП «Хлебная база №76» ограничительные меры.

В частности, «Хлебной базе №76» запрещается:

выполнения работ во взрывопожароопасных зонах;

эксплуатацию оборудования напряжением свыше 1000 В, а именно трансформаторных подстанций ТП 196 10 / 0,4 кВ, ТП 239 10 / 0,4 кВ;

выполнение работ по наладке, ремонту, техническому обслуживанию собственного электрооборудования напряжением свыше 1000 В;

применение оборудования предназначенного для эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде;

выполнения работ в колодцах, бункерах, замкнутом пространстве.