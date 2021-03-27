Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как «‎красная зона» повлияет на работу непродовольственных рынков и пообещал помочь предпринимателям с выплатами.

Об этом губернатор сообщил 26 марта в ходе пресс-конференции, — передают НикВести.

Он отметил, что вопрос о том, как непродовольственные рынки переживут ужесточение карантинных запретов детально прорабатывался — город добавит бизнесменам деньги к 8 тысячам компенсации из государственного бюджета.

— Мы обсуждали этот вопрос на протяжении двух недель и в ограничения мы не добавили рынки именно по этим причинам. Но нарушать закон насчет «красной зоны» мы не можем — он обязателен к исполнению. Предприниматели могут получить эти 8 тысяч и мы добавим из местного бюджета. Надеюсь, мы все это проработаем и все это будет. Для компенсации есть несколько позитивных моментов. Первое, вчера мы разговаривали с заместителем мэра Луковым, который пообещал встретиться с владельцами рынков насчет отмены арендной платы на этот период, — рассказал Виталий Ким.

Губернатор добавил, что городу только предстоит достичь критической точки заболеваемости на COVID-19, поэтому не представляется возможным выдать разрешение на работу непродовольственных рынков в «красной зоне».

— Мы будем находиться в «красной зоне» по принципу «2 недели + 5 дней», если 5 дней подряд у нас показатели не в «красной зоне» мы сразу обращаемся в ТБНС Украины и просим вывести нас в «оранжевую». Мы сейчас не находимся на пике заболеваемости — мы туда только идем. На областном уровне я не могу дать разрешение, чтобы вы работали к сожалению. Могу только помогать компенсацией теми средствами, которые мы сможем найти, — рассказал Виталий Ким.

Ранее НикВести сообщали, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким расписал цели и специализацию недавно созданного государственного предприятия «Агентство местных дорог Николаевской области» — оно будет заниматься исключительно проблемами дорог.