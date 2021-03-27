Следующая поставка вакцины Sinovac от китайского производителя ожидается на следующей неделе.

Об этом высказался президент Владимир Зеленский, — передает его пресс-служба.

Глава государства отметил, что договор подразумевает поставку почти 2 миллионов доз вакцины.

— Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где ею привились Президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей, — рассказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что одиозные высказывания «отдельных украинских политиков» сильно мешают процессу вакцинации и снижают темпы иммунизации всех украинцев.

— Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее — сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент попросил вышеупомянутых деятелей «подбирать» слова, когда они говорят про вакцину, так как за каждое из них придется «отвечать».

— Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами, — обратился Владимир Зеленский.

Напомним, первая партия вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину — самолет приземлился в аэропорту Борисполь около 19:00.