Ресторан «Maison» в центре Николаева (в прошлом носивший название «Мафия») пренебрег предупреждением губернатора Виталия Кима и продолжил работу в прежнем режиме, несмотря на карантин, в заведении можно заказать столики.

Это выяснили журналисты MyCity.

Персонал ресторана распространял в социальных сетях информацию про возможность забронировать столик, отмечая, что для заведения «нет преград».

Позвонившим в ресторан корреспондентам подтвердили, что заказать столик можно как на одного человека, так и для целой компании, что явно нарушает запреты «красной зоны» и подвергает риску распространения COVID-19 жителей Николаева.

Ранее НикВести сообщали, что ресторан «Maison» в центре Николаева (бывшая «Мафия) продолжал работать, несмотря на жесткие карантинные ограничения, при этом заявляя о том, что им разрешил принимать посетителей глава ОГА Виталий Ким.