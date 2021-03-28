За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.

Ситуация с COVID-19 в регионах и количество вакцинированных в сутки:

Киев - 374 случая;

Винницкая область - 433 случая;

Волынская область - 185 случаев;

Днепропетровская область - 1083 случая;

Донецкая область - 841 случай;

Житомирская область - 791 случай;

Закарпатская - 271 случай;

Запорожская область - 310 случаев;

Ивано-Франковская область - 307 случаев;

Киевская область - 769 случаев;

Кировоградская область - 173 случая;

Луганская область - 38 случаев;

Львовская область - 905 случаев;

Николаевская область - 398 случаев;

Одесская область - 565 случаев;

Полтавская область - 174 случая;

Ровенская область - 296 случаев;

Сумская область - 562 случая;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 1150 случаев;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 676 случаев;

Черкасская область - 253 случая;

Черновицкая область - 407 случаев;

Черниговская область - 323 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 27 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 17424 человек, зарегистрировано 290 летальных исходов, выздоровели — 7124 пациентов.