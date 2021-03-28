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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.
Ситуация с COVID-19 в регионах и количество вакцинированных в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 27 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 17424 человек, зарегистрировано 290 летальных исходов, выздоровели — 7124 пациентов.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.
Ситуация с COVID-19 в регионах и количество вакцинированных в сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 27 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 17424 человек, зарегистрировано 290 летальных исходов, выздоровели — 7124 пациентов.