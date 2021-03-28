В воскресенье, 28 марта, в Николаеве возложили цветы по случаю 77 годовщины изгнания из города нацистских оккупантов.

Об этом пишут на странице Николаевской обладминистрации в Facebook.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику героям-десантникам и Вечному огню.

В мероприятии приняли участие председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, Николаевской городской голова Александр Сенкевич, заместители председателя облгосадминистрации Игорь Кузьмин и Юрий Гранатуров, первый заместитель председателя Николаевского областного совета Владимир Фроленко и депутаты Николаевского областного совета.

Мэр города Александр Сенкевич напомнил о том, что важно чтить историю Николаева и помнить о людях, которые отдали жизнь за свободу города.

— Каждый год 28 марта я здесь, чтобы показать пример и взрослым, и маленьким, что надо помнить знаменательные даты в истории нашего города. Эти даты не просто памятные, они особенно значимы для нас. Тысячи людей отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами жили в свободном Николаеве, — сказал Александр Сенкевич.

Председатель ОГА Виталий Ким в свою очередь отметил, что для него и его семьи эта дата очень важна.

— Время неумолимо движется вперед и оставляет позади судьбоносные для страны и региона события. Однако есть в календаре дни, которые нельзя не учитывать. Я здесь ежегодно бывал просто как гражданин. Больше вам скажу, в свое время, в школьные годы, нес почетный караул у Вечного огня. В памяти запечатлелись воспоминания. Этот день очень важен для всех горожан, для моей семьи, — сказал губернатор.

Напомним, 26 марта в николаевском гарнизоне отметили седьмую годовщину со дня создания Национальной Гвардии Украины. На плацу воинской части 3039 НГУ прошли торжества с соблюдением всех карантинных требований.