Вероятнее всего, дальнейшим шагом на пути к снятию с мели в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given станет частичная разгрузка судна.

Об этом сообщает Корреспондент.

До сих пор разгрузка контейнеровоза считалась мерой, к которой спасатели намеревались прибегнуть лишь в крайнем случае, поскольку для нее требуется применение подъемных кранов и прочего дополнительного оборудования, которое на данный момент еще не было доставлено в Суэцкий канал.

При этом каждый день, в течение которого важнейшая транспортная артерия остается заблокированной, обходится мировой экономике в девять миллиардов долларов, подсчитали эксперты. Это — ощутимая потеря, учитывая ее состояние во время пандемии коронавируса.

Со своей стороны, японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата.

Напомним, ккраинский авиастроительный концерн «Антонов» заявил, что его самолеты могут помочь компаниям, которые не могут доставить свои грузы из-за заблокированного Суэцкого канала (Египет).