Во французском регионе Луара начали срезать дубы возрастом более 200 лет, которые будут использоваться в реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, уничтоженного пожаром в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на CNN.

Деревья начали срезать, в частности, в бывшем королевском лесу Берсе. Первым из срубленных деревьев, стал дуб, посаженный еще во времена Французской революции. Его возраст около 230 лет.

В целом планируется срезать 1000 дубов для восстановления деревянной решетки крыши и замены основания упавшего шпиля.

— Мы знаем, что это конец чего-то, но это также и начало, — сказала Полин Делорд, лесничий в 15-м поколении, ответственный за охрану и управление лесом.

Прошлым летом президент Франции Эммануэль Макрон отказался от идеи современной модернизации шпиля Нотр-Дама. Это решение положило начало многомесячной охоте за идеальными дубами, способными удовлетворить строгие требования архитекторов.

Всю зиму подходящие деревья искали с помощью дронов. Деревья должны были быть прямыми, иметь диаметр 50-90 сантиметрови высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

Работы по непосредственному восстановлению шпиля начнутся только в начале 2022 года. Все предыдущее время работы были сосредоточены на том, чтобы оценить ущерб от пожара, стабилизировать конструкцию и убрать расплавленные огнем леса.

Напомним, Бразилия проиграла борьбу за сохранение тропических лесов Амазонки.