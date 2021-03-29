Американская робототехническая компания Boston Dynamics в понедельник, 28 марта, представила нового робота под названием Stretch, произведенного для работы в складских помещениях.

Об этом сообщает Reuters.

Изобретение предназначено для очень специфической задачи — перемещения ящиков.

— Мы почти повсюду слышали, что разгрузка грузовиков — одна из самых физически трудных и неприятных работ ... И именно здесь Stretch приходит на помощь, — презентовал новинку вице-президент по развитию бизнеса Boston Dynamics Майкл Перри.

У Stretch есть трансмиссия и гусеницы, позволяющие ему перемещаться по стесненным пространствам на складах без необходимости перенастраивать их для автоматизации. Он оснащен длинной роботизированной «рукой» и интеллектуальным захватом с передовыми сенсорными камерами, которые могут идентифицировать и обрабатывать большое количество коробок.

— Мы планируем собирать коробки весом около 50 фунтов (23 килограмма), и наша максимальная скорость сбора и перемещения коробок может достигать 800 ящиков в час. Итак, это быстро движущийся и очень универсальный робот, — рассказал Майкл Перри.

Boston Dynamics не опубликовала никаких цен на Stretch, но заявила, что система может быть установлена «без дорогостоящей реконфигурации или инвестиций в новую фиксированную инфраструктуру».

Напомним, человекоподобный робот Atlas американской компании Boston Dynamics показал невероятные акробатические трюки.