|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:37
|Заход солнца:
|19:16
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2.2 м/с
|Восход солнца:
|06:41
|Заход солнца:
|19:24
|Температура завтра:
|+13 C°
За 2020 год Шотландия получила 97% электроэнергии из «зеленых» экологических источников, которые имеют свойство восстанавливаться.
Об этом сообщает «Хмарочос», ссылаясь на отчет на официальном сайте правительства.
Прошлый год стал рекордным для страны по объему производимой «зеленого» электричества - 31,8 ТВт / ч, что на 4,2% выше аналогичного показателя 2019 года. Такого количества энергии хватило бы для снабжения всех домохозяйств Шотландии в течение трех с половиной лет, зарядки девяти миллиардов смартфонов или восьми лет бесперебойной работы всех холодильников в стране. Почти 73% полученного ресурса были созданы с помощью ветрогенерации.
Однако Шотландия все равно не смогла добиться реализации плана 2011 года и обеспечить 100% производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников к 2020 году. К 2030 году власти страны планируют получать от возобновляемых источников половину всей необходимой энергии, включая тепловую. По последним оценкам, этот показатель составляет 24%.
Напомним, в планах Министерства энергетики и защиты окружающей среды привести долю энергии, произведенной из альтернативных источников, до 70% в течение следующих 30 лет.
За 2020 год Шотландия получила 97% электроэнергии из «зеленых» экологических источников, которые имеют свойство восстанавливаться.
Об этом сообщает «Хмарочос», ссылаясь на отчет на официальном сайте правительства.
Прошлый год стал рекордным для страны по объему производимой «зеленого» электричества - 31,8 ТВт / ч, что на 4,2% выше аналогичного показателя 2019 года. Такого количества энергии хватило бы для снабжения всех домохозяйств Шотландии в течение трех с половиной лет, зарядки девяти миллиардов смартфонов или восьми лет бесперебойной работы всех холодильников в стране. Почти 73% полученного ресурса были созданы с помощью ветрогенерации.
Однако Шотландия все равно не смогла добиться реализации плана 2011 года и обеспечить 100% производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников к 2020 году. К 2030 году власти страны планируют получать от возобновляемых источников половину всей необходимой энергии, включая тепловую. По последним оценкам, этот показатель составляет 24%.
Напомним, в планах Министерства энергетики и защиты окружающей среды привести долю энергии, произведенной из альтернативных источников, до 70% в течение следующих 30 лет.