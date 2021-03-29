За 2020 год Шотландия получила 97% электроэнергии из «зеленых» экологических источников, которые имеют свойство восстанавливаться.

Об этом сообщает «‎Хмарочос», ссылаясь на отчет на официальном сайте правительства.

Прошлый год стал рекордным для страны по объему производимой «зеленого» электричества - 31,8 ТВт / ч, что на 4,2% выше аналогичного показателя 2019 года. Такого количества энергии хватило бы для снабжения всех домохозяйств Шотландии в течение трех с половиной лет, зарядки девяти миллиардов смартфонов или восьми лет бесперебойной работы всех холодильников в стране. Почти 73% полученного ресурса были созданы с помощью ветрогенерации.

Однако Шотландия все равно не смогла добиться реализации плана 2011 года и обеспечить 100% производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников к 2020 году. К 2030 году власти страны планируют получать от возобновляемых источников половину всей необходимой энергии, включая тепловую. По последним оценкам, этот показатель составляет 24%.

Напомним, в планах Министерства энергетики и защиты окружающей среды привести долю энергии, произведенной из альтернативных источников, до 70% в течение следующих 30 лет.