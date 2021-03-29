Вчера, 28 марта, горожане Мариуполя вышли митинговать против застройки городского сада. В нем планируют построить частный горно-металлургический университет «‎Метинвест Политехника». Заниматься проектом поручили компании из орбиты Ахметова.

Об уличных настроениях передает Lb.ua.

К территории университета отойдет старейший в городе стадион «‎Азовец», который превратится в общежитие со спортивными площадками. Согласно проектом архитектурного бюро MASA Architects, на территории городского сада, который был основан в 1863 году, построят 12-этажный учебный корпус. Для этого корпорации «Метинвест» нужно снести сооружение давно недействующего летнего кинотеатра и вековые растения.

После появления информации о застройке на сайте платформы демократических инициатив под названием «Руки прочь от городского сада» петиция менее чем за сутки собрала необходимые 250 подписей. На акцию протеста собралось несколько сотен человек.

Главный аргумент противников строительства — городской сад является историческим местом, предназначенным для отдыха.

Митингующие отмечают, что в городе для университета можно найти множество мест, некоторые из которых нуждаются только реконструкции без капитального строительства. В частности, в центре города возвышается пустое 14-этажное здание бывшего Гипромез (совсем недавно приобретена муниципалитетом), а в Кальмиусском районе вакантный гигантский главный офис «Проминвестбанка». Также рядом с центральным рынком расположена заброшенная территория старого трамвайного депо.

Пресс служба «Метинвеста» - компании, которая входит в холдинг Рината Ахметова, заявляет, что проект предусматривает реконструкцию Городского сада и стадиона «Азовец», поэтому протестующие могут не волноваться за зеленые насаждения.

Напомним, Служба национальной безопасности проверит обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продолжила срок пребывания российского флота в Крыму.