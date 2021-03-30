Об этом пишет BBC.

Так, мужчина тщательно скрывал свое лицо, однако его выдали татуировки на теле. Вероятного бывшего члена мафиозной группировки «Ндрангета» арестовали 24 марта, после чего экстрадировали обратно в Италию.

В 2014 году полиция объявила Бьяра в розыск. Его обвинили в незаконной торговле кокаином в рамках работы на мафию. С тех пор он был беглецом. Правоохранители отметили, что Бьяр спокойно проживал в городе Бока-Чика.

«Ндрангета» — это самая мощная мафиозная группировка в Италии. Ее деятельность сосредоточена преимущественно в провинции Вибо-Валентия, распложенной в регионе Калабрия. Однако эта группировка проводит операции по всему миру.

Она контролирует поставки огромного количества кокаина из стран преимущественно Южной Америки в Европу. Однако членов «Ндрангеты» обвиняют не только в этом. Их подозревают в убийствах, покушениях на убийства, вымогательстве, разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением.