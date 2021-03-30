Об этом пишет BBC.
Так, мужчина тщательно скрывал свое лицо, однако его выдали татуировки на теле. Вероятного бывшего члена мафиозной группировки «Ндрангета» арестовали 24 марта, после чего экстрадировали обратно в Италию.
В 2014 году полиция объявила Бьяра в розыск. Его обвинили в незаконной торговле кокаином в рамках работы на мафию. С тех пор он был беглецом. Правоохранители отметили, что Бьяр спокойно проживал в городе Бока-Чика.
«Ндрангета» — это самая мощная мафиозная группировка в Италии. Ее деятельность сосредоточена преимущественно в провинции Вибо-Валентия, распложенной в регионе Калабрия. Однако эта группировка проводит операции по всему миру.
Она контролирует поставки огромного количества кокаина из стран преимущественно Южной Америки в Европу. Однако членов «Ндрангеты» обвиняют не только в этом. Их подозревают в убийствах, покушениях на убийства, вымогательстве, разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением.
Об этом пишет BBC.
Так, мужчина тщательно скрывал свое лицо, однако его выдали татуировки на теле. Вероятного бывшего члена мафиозной группировки «Ндрангета» арестовали 24 марта, после чего экстрадировали обратно в Италию.
В 2014 году полиция объявила Бьяра в розыск. Его обвинили в незаконной торговле кокаином в рамках работы на мафию. С тех пор он был беглецом. Правоохранители отметили, что Бьяр спокойно проживал в городе Бока-Чика.
«Ндрангета» — это самая мощная мафиозная группировка в Италии. Ее деятельность сосредоточена преимущественно в провинции Вибо-Валентия, распложенной в регионе Калабрия. Однако эта группировка проводит операции по всему миру.
Она контролирует поставки огромного количества кокаина из стран преимущественно Южной Америки в Европу. Однако членов «Ндрангеты» обвиняют не только в этом. Их подозревают в убийствах, покушениях на убийства, вымогательстве, разглашении служебных тайн и злоупотреблении служебным положением.