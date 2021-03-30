С 1 сентября 2021 года николаевские школьники смогут учиться дистанционно независимо от карантина. Для этого на базе трех учебных заведений города открывается общеобразовательная дистанционная школа.

Об этом пишет пресс-центр Николаевской ООШ №57 имени Тараса Шевченко.

По словам директора школы Андрея Малахова, пилотный проект запускают на базе ООШ №57 (5-9 классы), классического и морского лицеев (10-11 классы).

Проект поддержало большинство членов городского совета по вопросам образования на заседании, которое прошло 10 марта. Обучение в дистанционных классах будет бесплатным. Их открытие регламентируется приказом Минобразования от 08.09.2020 №1115 «Некоторые вопросы организации дистанционного обучения».

Директор ООШ №57 отметил, что множество детей в Николаеве нуждаются в нетрадиционной форме обучения в связи с тем, что имеют проблемы со здоровьем, находятся за границей, либо принимают активное участие в различных мероприятиях, что усложняет очное обучение.

— Потребность ввести дистанционную форму обучения обусловили различные факторы. Прежде всего, то, что в нашем городе растет количество учеников, которые по состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия с традиционной формой работы, имеют хронические заболевания, или находятся на домашней форме обучения. Есть определенное количество юных николаевцев — граждан Украины, которые сегодня проживают за рубежом. Кроме того, есть немало одаренных детей, которые часто ездят на конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады, нуждающихся в обучении по индивидуальному графику, — рассказал Андрей Малахов.

Он добавил, что школа подключена к системе GoogleWorkspace, которая позволяет организовать взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса. Эта система защищена различными уровнями доступа к документам и сервисам.

Андрей Малахов заявил, что ООШ №57 готова принимать учеников средних классов из любой другой школы города.

— Мы принимаем детей до 5-9 классов с любого учебного заведения города Николаева. Главное — это желание ребенка и родителей. Чтобы получить более подробную информацию, взять справку-согласие о зачислении ребенка к нам на обучение, родителям нужно с нами связаться, так как оригинал этой справки мы выдаем при личной встрече. Затем в школе, где учились, пишете заявление о переводе ученика и предоставляете справку, полученную у нас, — пояснил директор ООШ №57.

Для зачисления ребенка в дистанционные классы нужны следующие документы:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

копия свидетельства о рождении ребенка;

паспорт и идентификационный код (для тех, кому исполнилось 14 лет);

личное дело соискателя образования с предыдущего места учебы;

медицинская справка по форме № 086-1/о.

Прием документов и зачисление начнутся сразу после окончания 2020-2021 учебного года, и продлится до 01 июля 2021 года. Родителям, которые хотят перевести своего ребенка на дистанционную форму обучения, нужно заполнить предварительную форму-регистрацию.

Напомним, о планах организовать дистанционные классы в нескольких николаевских школах ранее рассказывала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.