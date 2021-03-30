Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла президентский закон о финансовой помощи ФОП.

Соответствующий законопроект № 5300 во время голосования в целом поддержали 312 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Согласно документу, застрахованный ФЛП либо работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Кроме того, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

При этом устанавливаются ограничения на выплату пособия. В частности, не смогут рассчитывать на государственные средства наемные работники, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, который не начислил единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за все месяцы соответствующего квартала, или если средняя зарплата наемного работника превышает 30 тыс. грн. При этом средняя зарплата рассчитывается за три последних месяца, предшествующих обращению.

Не получат «карантинных» и ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад или прекратили свою деятельность, или в последний год уплатили ЕСВ за себя менее чем за 6 месяцев.

Кроме того, в случае выявления недостоверных сведений, предоставленных застрахованным лицом, на основании которых было выплачено пособие, которые влияют на право застрахованного лица на его получение, сумма пособия подлежит возврату застрахованным лицом в Государственный бюджет и соответствующий местный бюджет в установленном Кабинетом Министров порядке.