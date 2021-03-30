Корпорация Apple объявила, что расширяет сертифицированные сервисные центры по ремонту своей продукции по всему миру, в том числе они появятся в Украине и Армении.

Об этом сообщается на сайте производителя.

Компания предлагает энтузиастам пройти руководство по ремонту и диагностике аппаратов Apple. Программа дает доступ к подлинным запчастям Apple, инструментам и профессиональной диагностике, чтобы прошедшие руководство могли безопасно и надежно ремонтировать продукцию Apple.

— Участие в программе Apple Independent Repair Provider бесплатно. Чтобы соответствовать требованиям, поставщикам услуг по ремонту необходимо нанять сертифицированного специалиста Apple для выполнения ремонта. Процесс сертификации прост и бесплатный. Квалифицированные поставщики услуг по ремонту могут приобрести оригинальные запчасти и инструменты Apple по той же цене, что и AASP, и получить бесплатный доступ к обучению, руководствам по ремонту и диагностике, — говорится в заявлении компании.

Напомним, американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте.