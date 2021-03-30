BioNTech и Pfizer планируют произвести в этом году дополнительные 500 миллионов доз вакцины против Covid-19, в результате чего общий целевой показатель производства на 2021 год составит 2,5 миллиарда доз.

Об этом сообщает Financial Times.

Немецкая биотехнологическая группа сообщила, что увеличение производства стало возможным благодаря оптимизированным производственным процессам и расширению сети производства и поставок вакцины.

Первоначально компании пообещали произвести 1,3 миллиарда доз вакцины в 2021 году, а затем увеличили цель до 2 миллиардов доз в начале нового года.

— Дополнительные меры и обсуждения с потенциальными партнерами по дальнейшему расширению производственных мощностей и сети продолжаются. Мы и наши партнеры по сотрудничеству поставили более 200 миллионов доз нашей вакцины против Covid-19 по всему миру по состоянию на 23 марта 2021 года, — говорится в заявлении медицинского производителя.

В целом, BioNTech и Pfizer подписали заказы на поставку 1,4 миллиардов доз в этом году, что составляет ориентировочную выручку BioNTech в размере около 9,8 миллиарда евро от ее доли продаж.

Компании ожидают подписания дополнительных контрактов на поставку в должное время.

Напомним, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.