Всемирная организация здравоохранения поддерживает международный договор о готовности к пандемии.

Об этом сообщает AlJazeera.

Идея такого договора, направленного на ужесточение правил обмена информацией и обеспечение всеобщего и справедливого доступа к вакцинам, а также лекарствам и средствам диагностики от пандемий, была впервые высказана в конце прошлого года президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Сегодня, 30 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус есколько мировых лидеров, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и его руандийский коллега Поль Кагаме, поддержали это предложение.

— Мир не может позволить себе ждать окончания пандемии, чтобы начать планирование следующей, — заявил Тедрос Гебреисус репортерам.

Он сказал, что договор будет основан на конституции агентства ООН по здравоохранению.

Лидеры Фиджи, Италии, Португалии, Румынии, Кении, Греции, Южной Кореи, Чили, Коста-Рики, Албании, ЮАР, Тринидада и Тобаго, Нидерландов, Туниса, Сенегала, Испании, Норвегии, Сербии, Индонезии поддержали идею, к ним присоединилась и Украина.

— Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство не может справиться с этой угрозой в одиночку. Мы считаем, что страны должны работать вместе над новым международным соглашением о готовности к пандемии и ответных мерах, — говорится в совместной статье лидеров.

В договоре также будет указано, что здоровье людей, животных и планеты взаимосвязано и должно вести к совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству во всем мире.

— Мы убеждены, что мы, как лидеры стран и международных организаций, несем ответственность за то, чтобы мир усвоил уроки пандемии COVID-19, — написали лидеры.

Лидеры Китая и США не подписали письмо, но глава ВОЗ сказал, что обе державы положительно ответили на предложение, и все государства будут представлены на переговорах.

Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с лидерами ряда стран и ВОЗ призвал к подписанию международного договора о пандемии.