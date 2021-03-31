Смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой. Менять название не собираются.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на материал Wall Street Journal.

По словам представителя Volkswagen в Германии, смена названия была задумана как первоапрельская шутка, призванная привлечь внимание к стратегии Volkswagen, связанной с электромобилями, но новость восприняли всерьез, добавил он.

— Мы не обманывали никого, а попросту провели маркетинговую акцию, чтобы люди говорили о первом электрическом кроссовере Volkswagen ID.4, — сообщили в Volkswagen.

Оказалось, что название, образованное от термина «вольт» (Volt), которым обозначают единицу измерения электрического напряжения, было шуткой, фокусом компании по производству электромобилей.

По данным CNBC, в пресс-релизе говорилось, что операционное подразделение, входящее в состав Volkswagen Group of America, будет называться Voltswagen of America. Предполагалось, что новое название будет применяться исключительно в США.