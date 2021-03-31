Государственное предприятие «Антонов» сообщило о ходе работ в производстве трех транспортных самолетов АН-178 по контракту с Министерством обороны.

Об этом передает Defense Express.

Так, на заводе уже приступили к стапельной сборке фюзеляжа первого из АН-178: работы завершат к маю 2021 года.

К тому же, в цехах авиапроизводителя во всю кипит работа над изготовлением крыльев, хвостового оперения и других систем самолета. Все работы инспектирует и проверяет Министерство обороны, графики и планы сдачи согласованы.

Также начались работы по производству компонентов для еще двух транспортников.

— Уже начато изготовление деталей и агрегатов для второго и третьего самолетов. Заключаются договора на поставку материалов, покупных комплектующих изделий с нашими поставщиками как из Украины, так и из других стран. Мы делаем все возможное, чтобы выполнить государственный заказ качественно и в установленные сроки. Cегодня это наша приоритетная цель, — подчеркнул и.о. генерального директора ГП «Антонов» Сергей Бычков.

Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.