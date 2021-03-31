Экипаж космической миссии состоит из четырех человек: бортинженера Кристофера Семброски и пилота Ниаса Проктора, главного врача Хейли Арсено и командира Джареда Айзекмана. Миссия стартует не раньше этой осени.

Об этом сообщает People.

Последних двух членов команды объявили во вторник, 30 марта. Хейли Арсено, 29-летняя женщина, пережившая рак, и ассистент врача Детской исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе, ранее была объявлена бортврачом миссии, теперь к ней добавили пилота Ниаса Проктора и профессионального инженера Кристофера Сембровски. Экипаж запустят в космос не ранее 15 сентября 2021 года.

— Мы раздвигаем границы во многих областях. В рамках миссии мы идем дальше, чем космическая станция, и мы взяли с собой таких людей, как Хейли», — отметил командир миссии Джаред Айзекман.

Инженер по обработке данных и «самопровозглашенный космический ботаник», Кристофер Семброски рассказал журналистам, что любил космос с детства и провел годы, наблюдая за звездами с крыши своей средней школы, прежде чем запустить в колледже модели ракет большой мощности, поэтому он только рад почучаствовать в эпохальном событии.

На борту корабля Dragon не будет ни одного профессионального астронавта.

Напомним, американская компания SpaceX потеряла очередной прототип корабля Starship для полета на Марс. Корабль разбился во время испытаний.