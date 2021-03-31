Сегодня, 31 марта, ушла из жизни известная журналистка Николаева, заслуженный журналист Украины Нина Шепель.

Об этом в Facebook написала начальник отдела информационного обеспечения мэрии Николаева Инга Хоржевская.

Нина Шепель – одна из основателей газеты «Вечерний Николаев», до этого она 15 лет работала в газете «Строитель», тираж которой достигал 12-15 тысяч экземпляров. В 1972 году ее пригласили стать журналистом «Южной правды», там Нина Шепель трудилась целых 18 лет.

В 1990-м году ей предложили стать заместителем главного редактора «Вечернего Николаева» Владимира Смирнова. Нина Шепель согласилась и работала в коллективе газеты 15 лет. В 2001 году николаевской журналистке присвоили звание «Заслуженный журналист Украины».