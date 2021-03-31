Минюст разрешил государственным и частным исполнителям автоматически блокировать средства должников на банковских счетах.
Об этом сообщает Pravo.ua.
Исполнители начнут арестовывать счета не только должников по алиментам, но и и всех остальных.
Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках предусматривает:
Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов изложены в новой редакции приказом Минюста от 23.03.2021.
Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступает в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.
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Минюст разрешил государственным и частным исполнителям автоматически блокировать средства должников на банковских счетах.
Об этом сообщает Pravo.ua.
Исполнители начнут арестовывать счета не только должников по алиментам, но и и всех остальных.
Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках предусматривает:
Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов изложены в новой редакции приказом Минюста от 23.03.2021.
Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступает в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.