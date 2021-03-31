Минюст разрешил государственным и частным исполнителям автоматически блокировать средства должников на банковских счетах.

Об этом сообщает Pravo.ua.

Исполнители начнут арестовывать счета не только должников по алиментам, но и и всех остальных.

Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках предусматривает:

получения информации о счетах должников в банках;

наложениея исполнителем ареста на средства путем вынесения постановления об аресте средств и о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа;

принятия их к исполнению банками.

Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов изложены в новой редакции приказом Минюста от 23.03.2021.

Напомним, альтернативная подсудность дел из Крыма вступает в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.