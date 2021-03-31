Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к стране в среду вечером, 31 марта, поскольку больницы крупных городов быстро переполняются инфицированными коронавирусом, в ближайшее время могут закончиться все свободные койки.

Об этом сообщает Reuters.

В Елисейском дворце не сообщили, объявит ли Эммануэль Макрон о дальнейших ограничениях для борьбы с вирусом, поскольку число погибших в стране приближается к 100 тысячам. Эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что нагрузка на реанимацию свидетельствует о том, что нынешний набор запретов и ограничений недостаточен.

Во Франции с середины декабря действует ночной комендантский час, а в некоторых частях страны, включая Париж, передвижение граждан было ограничено, а некоторые второстепенные магазины закрыты. Бары, рестораны и кинотеатры закрыты на несколько месяцев.

Мэр Парижа Анн Идальго призвала немедленно закрыть школы.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что ситуация в сфере производства вакцин от коронавируса является «мировой войной» нового типа, а для того, чтобы выстоять, Европа должна добиться суверенитета в этой сфере и противостоять влиянию Китая и России.