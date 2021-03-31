Женщина-медик в Ульяновской области России заразилась COVID-19 несмотря на полученные две дозы вакцины Спутник V.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.

Она отметила, что после вакцинации у женщины заболели родители, она за ними ухаживала и сама заразилась коронавирусом на 20 день после второй дозы.

По словам Фиры Сайфутдиновой, болезнь прошла у медработника «очень легко: только пропало обоняние, через пару дней все восстановилось».

Напомним, в Венгрии, ранее закупившей вакцину Спутник V, за сутки 11 марта обнаружили наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.