Женщина-медик в Ульяновской области России заразилась COVID-19 несмотря на полученные две дозы вакцины Спутник V.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.
Она отметила, что после вакцинации у женщины заболели родители, она за ними ухаживала и сама заразилась коронавирусом на 20 день после второй дозы.
По словам Фиры Сайфутдиновой, болезнь прошла у медработника «очень легко: только пропало обоняние, через пару дней все восстановилось».
Напомним, в Венгрии, ранее закупившей вакцину Спутник V, за сутки 11 марта обнаружили наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.
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Женщина-медик в Ульяновской области России заразилась COVID-19 несмотря на полученные две дозы вакцины Спутник V.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс.
Она отметила, что после вакцинации у женщины заболели родители, она за ними ухаживала и сама заразилась коронавирусом на 20 день после второй дозы.
По словам Фиры Сайфутдиновой, болезнь прошла у медработника «очень легко: только пропало обоняние, через пару дней все восстановилось».
Напомним, в Венгрии, ранее закупившей вакцину Спутник V, за сутки 11 марта обнаружили наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.