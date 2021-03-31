В Киеве начнут действовать суровые запреты: с понедельника, 5 апреля, передвигаться на транспорте по городу можно будет только с предъявлением спецпропусков.

Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram канале.

Весь общественный транспорт будет работать исключительно для перевозки сотрудников ключевых ведомств и коммунальных структур.

— Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки мы прекращаем с 1 апреля, — уточнил свод правил Виталий Кличко.

Городской голова также попросил правоохранителей обеспечить строгое соблюдений карантинных правил заведениями и гражданами.

Ограничения будут минимально действовать до 16 апреля.

Напомним, в Николаевской области ввели карантинные ограничения красной зоны с 27 марта.