На трассе Н-24 в районе Южно-Украинской АЭС Служба автодорог в Николаевской области закрывает проезд.

Об этом говорится на странице САД в Facebook.

Движение транспорта на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) по мосту над водоемом охладителем АЭС закроют с 5 апреля по 20 мая.

Проезд будет закрыт в связи со строительством подземного перехода для трубопроводов подпитки водохранилища для нужд Южно-Украинской атомной электростанции.

На период работ транспорт направят по автодороге в объезд Ташлыкского водохранилища.

Напомним, что 1 апреля с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Южнобугский и Ингульский мосты.