На трассе Н-24 в районе Южно-Украинской АЭС Служба автодорог в Николаевской области закрывает проезд.
Об этом говорится на странице САД в Facebook.
Движение транспорта на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) по мосту над водоемом охладителем АЭС закроют с 5 апреля по 20 мая.
Проезд будет закрыт в связи со строительством подземного перехода для трубопроводов подпитки водохранилища для нужд Южно-Украинской атомной электростанции.
На период работ транспорт направят по автодороге в объезд Ташлыкского водохранилища.
Напомним, что 1 апреля с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Южнобугский и Ингульский мосты.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
На трассе Н-24 в районе Южно-Украинской АЭС Служба автодорог в Николаевской области закрывает проезд.
Об этом говорится на странице САД в Facebook.
Движение транспорта на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) по мосту над водоемом охладителем АЭС закроют с 5 апреля по 20 мая.
Проезд будет закрыт в связи со строительством подземного перехода для трубопроводов подпитки водохранилища для нужд Южно-Украинской атомной электростанции.
На период работ транспорт направят по автодороге в объезд Ташлыкского водохранилища.
Напомним, что 1 апреля с 12:00 до 13:00 в Николаеве разведут Южнобугский и Ингульский мосты.