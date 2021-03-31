Коллектив Николаевского морского лицея имени профессора М. Александрова обратился к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с тем, чтобы учреждению как можно скорее передали все помещения здания по улице Даля, 11.

На сегодняшний лицей не может обеспечить полноценные условия для обучения детей, поскольку часть помещений на 3 этаже здания, вопреки решению суда, до сих пор занимает ООО «Колледж прессы и телевидения» (телеканал «ТАК-ТВ»), говорится в обращении, которое есть в распоряжении НикВестей.

— Ученики, педагоги, родители уже много лет ждали от городской власти понимания и конкретных действий в решении этого вопроса. И, наконец-то в этом учебном году по решению государственной исполнительной службы пользователь должен вернуть имущество до 4 апреля 2021 года. Однако коллектив лицея обеспокоен тем, что директор Колледжа прессы и телевидения Глеб Александрович Головченко не хочет выезжать из помещения, тем самым ставит под угрозу качественную образовательную деятельность нашего учреждения, — сказано в обращении.

В комментарии НикВестям директор лицея Татьяна Геллер рассказала, что отсутствие полноценных условий может помешать репутации лицея, который, по ее словам, входит в сотню лучших школ Украины.

В частности, в учреждении не хватает помещений для уроков физкультуры и других предметов при максимальной загруженности, не хватает еще одного туалета для мальчиков. В лицее сейчас нет учительской и отдельного кабинета психолога.

— Я хочу в следующем году провести внеплановый аудит в нашей школе. Мы готовы по всем параметрам обучения. По итогам ЗНО по математике и физике мы входим в сотню лучших школ Украины. Но, я боюсь, что с этой образовательной средой пострадаю. Это не моя вина, что он (канал «ТАК-ТВ» во главе с Глебом Головченко, — прим.) не выехал, и я не могу обеспечить комфортные условия. Когда он отдаст мне все, и мы сделаем ремонт, то мы полностью обеспечим условия для проведения образовательного процесса, — рассказала Татьяна Геллер.

Она также рассказала, что в личном общении директор «Колледжа прессы и телевидения» Глеб Головченко объясняет, что не съезжает, поскольку ему еще не предоставили помещение с ремонтом.

— То есть он отсюда он хочет выехать в помещение с ремонтом, оставив мне вот эти трущобы. Завтра они едут смотреть новое помещение — четвертое, насколько мне известно. Им не нравятся помещения, которые им предлагает городской голова, — возмутилась Татьяна Геллер.

В свою очередь, Глеб Головченко в комментарии НикВестям заявил, что его канал должен покинуть помещение на Даля, 11 до 9 апреля. По его словам, завтра будет известна точная дата, когда помещение освободят.

— По этому поводу, наверное, все комментарии уже даны. Мы находимся в завершении этой стадии. Говорим о том, что мы подыскиваем помещение для телеканала «ТАК-ТВ» и перейдем в ближайшее время в это помещение. Мы завтра будем знать сроки, которые будем согласовывать, — заявил Глеб Головченко.

Напомним, «Колледжа прессы и телевидения» должен был освободить помещение с 30 июня 2019 года. Тогда представители Департамента по борьбе с коррупцией Николаевского городского совета совместно с Управлением образования вручили Колледжу прессы и телевидения документы с требованием освободить помещение, которое является собственностью города.

В октябре этого же года директор колледжа Глеб Головченко отказался от предложенного мэрией помещения.

14 августа 2019 года Николаевский морской лицей получил отремонтированное здание школы №37, по улице Даля, 11-А.