На территории Молдовы до 30 мая введено чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением COVID-19.
Об этом сообщает NewsMaker.
Соответствующее решение принял парламент страны на своем заседании 31 марта.
Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней — с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Оно, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.
С предложением ввести чрезвычайное положение накануне выступило правительство Молдовы. Теперь оно должно подготовить список ограничительных мер.
По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурела Чоко, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседание 1 апреля.
До этого в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.
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На территории Молдовы до 30 мая введено чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением COVID-19.
Об этом сообщает NewsMaker.
Соответствующее решение принял парламент страны на своем заседании 31 марта.
Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней — с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Оно, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.
С предложением ввести чрезвычайное положение накануне выступило правительство Молдовы. Теперь оно должно подготовить список ограничительных мер.
По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурела Чоко, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседание 1 апреля.
До этого в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.