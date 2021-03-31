На территории Молдовы до 30 мая введено чрезвычайное положение из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом сообщает NewsMaker.

Соответствующее решение принял парламент страны на своем заседании 31 марта.

Чрезвычайное положение будет действовать 60 дней — с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Оно, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить никакие выборы. Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.

С предложением ввести чрезвычайное положение накануне выступило правительство Молдовы. Теперь оно должно подготовить список ограничительных мер.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурела Чоко, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседание 1 апреля.

До этого в стране действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.