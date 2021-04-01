Утром 1 апреля от коронавирусной болезни скончался Заслуженный тренер Украины по боксу из Николаева Владимир Чечер.
25 марта Владимир Чечер отметил свой юбилей — 80 лет. Не стало легендарного тренера в 4 утра 1 апрея.
Владимир Чечер родился в Николаеве 25 марта 1941 года, мастер спорта СССР. Выходил в финал всесоюзных соревнований спортобщества «Трудовые резервы», был бронзовым призером первенства Союза среди юношей. В 1961 году выполнил норматив мастера спорта. Во второй половине 60-х перешел на тренерскую работу в НКИ. За это время приобщил к боксу и воспитал десятки боксеров, сотни разрядников и кандидатов в мастера спорта, в том числе чемпиона Европы среди профессионалов Сергея Девакова.
Отметим, что в 2011 году Федерация бокса Украины по случаю 70-летия наградила Владимира Георгиевича Чечера памятной медалью «За заслуги в развитии бокса Украины».
25 марта 2016 года на то время глава Николаевской ОГА Вадим Мериков вручил Владимиру Чечеру орден «За заслуги перед Николаевщиной».
Редакция НикВестей приносит соболезнования родным, близким и воспитанникам Владимира Чечера.
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Утром 1 апреля от коронавирусной болезни скончался Заслуженный тренер Украины по боксу из Николаева Владимир Чечер.
25 марта Владимир Чечер отметил свой юбилей — 80 лет. Не стало легендарного тренера в 4 утра 1 апрея.
Владимир Чечер родился в Николаеве 25 марта 1941 года, мастер спорта СССР. Выходил в финал всесоюзных соревнований спортобщества «Трудовые резервы», был бронзовым призером первенства Союза среди юношей. В 1961 году выполнил норматив мастера спорта. Во второй половине 60-х перешел на тренерскую работу в НКИ. За это время приобщил к боксу и воспитал десятки боксеров, сотни разрядников и кандидатов в мастера спорта, в том числе чемпиона Европы среди профессионалов Сергея Девакова.
Отметим, что в 2011 году Федерация бокса Украины по случаю 70-летия наградила Владимира Георгиевича Чечера памятной медалью «За заслуги в развитии бокса Украины».
25 марта 2016 года на то время глава Николаевской ОГА Вадим Мериков вручил Владимиру Чечеру орден «За заслуги перед Николаевщиной».
Редакция НикВестей приносит соболезнования родным, близким и воспитанникам Владимира Чечера.