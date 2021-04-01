В четверг, 1 апреля, в Николаеве развели Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Это необходимо было для того, чтобы в акваторию Николаевского судостроительного завода зашли ракетный катер «Прилуки» и рейдовый тральщик «Геническ».
Напомним, что в Одесском порту встретили парусную яхту Joseph Conrad, построенную в 1916 году. В АМКУ отметили, что скорее всего, из Одессы яхта направится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота.
|
«Свято весни» та «тендітні плечі» — що писали миколаївські посадовці у соцмережах 8 березняКатерина Середа
|
Урок арифметики для облгосадминистрации: мы читали, мы считали – наши пальчики устали?Александр Жолобецкий
|
Тунель з портретом Магди ҐебельсСтанислав Мартиросов
В четверг, 1 апреля, в Николаеве развели Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Это необходимо было для того, чтобы в акваторию Николаевского судостроительного завода зашли ракетный катер «Прилуки» и рейдовый тральщик «Геническ».
Напомним, что в Одесском порту встретили парусную яхту Joseph Conrad, построенную в 1916 году. В АМКУ отметили, что скорее всего, из Одессы яхта направится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота.