В четверг, 1 апреля, в Николаеве развели Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Это необходимо было для того, чтобы в акваторию Николаевского судостроительного завода зашли ракетный катер «Прилуки» и рейдовый тральщик «Геническ».

Фото: Евгений Васильев

Фото: Евгений Васильев

Фото: Евгений Васильев

Фото: Евгений Васильев

Фото: Евгений Васильев

Напомним, что в Одесском порту встретили парусную яхту Joseph Conrad, построенную в 1916 году. В АМКУ отметили, что скорее всего, из Одессы яхта направится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота.