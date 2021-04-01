В январе 2021 года средняя официальная зарплата в Николаевской области составила 12 тысяч 535 гривен. В феврале она немного снизилась.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления Госслужбы статистики в Николаевской области.

По официальным данным, на февраль средняя заработная плата по области составляла 12392 гривны.

Больше всего зарабатывали представители сферы энергетики — 28,5 тысяч в январе и 22,8 тысячи в феврале. Меньше всего — работники общепита и отельного бизнеса, что может быть обусловлено также и карантинными ограничениями — 5780 гривен в январе и 7380 гривен в феврале.

Напомним, что в 2020 году среднемесячная номинальная зарплата штатных работников в Николаеве в 2020 году составила 11 тысяч 277 гривен.