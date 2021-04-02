С 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД — кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.
Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.
— На Львовщине в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше — Киевщина и вся Украина, — сказал Арсен Аваков.
В Украине будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригады медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.
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С 1 апреля на Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД — кроме летного состава, на пункте постоянно будут дежурить медики.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку.
Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.
— На Львовщине в рамках Единого аэромедицинской пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Дальше — Киевщина и вся Украина, — сказал Арсен Аваков.
В Украине будут работать 15 пунктов постоянного базирования Системы авиационной безопасности. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная смена бригады медиков. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Один пункт базирования будет перекрывать расстояние в 350 километров.