В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.
Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.
А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.
Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.
Напомним, во Франции расширяют карантинные ограничения, которые были введены в 19 регионах, на всю страну. Они начнут действовать с субботы, 3 апреля.
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В немецких городах Берлин и Гамбург из-за распространения COVID-19 с вечера пятницы вступили в силу ограничения на передвижение в ночное время.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на DW.
Жителям столицы Германии в период с 21.00 до 5.00 разрешены передвижения вне жилья только по одному или вдвоем.
А в самом портовом городе федерального значения в этот период действует полный запрет на выход из дома без уважительной причины.
Патрулирование обоих городов полицейскими патрулями усиленно, нарушителям грозит штраф.
Напомним, во Франции расширяют карантинные ограничения, которые были введены в 19 регионах, на всю страну. Они начнут действовать с субботы, 3 апреля.