Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверяет, что деревья в кадках с Соборной площади, которые на зиму забрали во внутренний двор мэрии, выжили.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Ранее николаевская журналистка Елена Горячева опубликовала фото кадок с деревьями со внутреннего двора здания городского совета. Часть деревьев на них не распустила почки и выглядит «мертвыми».

«27 в цилиндрических белых ящиках пока не подают признаков жизни. Может, еще рано. Деревья в серых емкостях уже выбросили почки разной крупности. Но 15 — голые. Причем, большинство из них с подпорками. Отойдут или нет, не знаю, не ботаник», — писала она.

Городской голова отмечает, что все деревья нормально пережили зиму и вскоре выйдут из «спячки».

— Думаю, что вы можете выйти и посмотреть: почки у деревьев уже набухают и распускаются. Что касается катальп, деревья живые. Смотрим, ждем, чтобы они начали с весной просыпаться и выходить из «спячки». Все деревья остальные, которые не катальпы, уже фактически оживают после весны, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что кадки с живыми деревьями установили на Соборной площади в День города.

Как сообщалось, Александр Сенкевич рассчитывает, что в ближайшее время подрядчик начнет устранять недочеты на Соборной площади и завершит ее реконструкцию.