В штабе ООС сообщили, что с начала суток, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований зарегистрировано не было.

В то же время сообщается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в очередной раз зафиксировала перемещение большого количества вооружений российско-оккупационных войск в непосредственной близости от линии разграничения, передает Новое время.

Также сообщается, что участились случаи, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, 2 апреля на блокпосту российско-оккупационных войск, возле Александровки, патрулю СММ запретили проезд без осмотра автомобилей. Поэтому патруль вернулся в Донецк.

Также сообщается, что беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения.

«Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений Украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ», — отметили в штабе ООС.

С начала 2021 года на Донбассе участились обстрелы со стороны оккупационных сил РФ, несмотря на формально действующий режим прекращения огня.



