Укрпочта не будет обслуживать клиентов, если они не носят защитные маски. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смелянский, подчеркнув, что важно сохранить здоровье и жизни посетителей и персонала. Об этом передает Новое время.

«Коронавирус, к сожалению, набирает обороты и забирает жизни. Я отдал указание не обслуживать клиентов Укрпочты без масок, чтобы сохранить жизни и здоровье и наших клиентов, и наших сотрудников», — заявил он.

По словам Смелянского, есть клиенты, которые отказываются надевать маску и показывают лист, где написано, что такие меры нарушают права людей.

«Мой ответ таким людям один — я знаю, меня читают мои сотрудники: у человека, принесшего это и отказывающегося надеть маску, есть два варианта: 1) засунуть эту бумажку себе в… 2) положить ее рядом с собой в гроб», — написал гендиректор Укрпочты, прикрепив к сообщению «памятку для персонала».

Смелянский добавил, что те, кому не нравятся такие меры, могут обращаться в суд.