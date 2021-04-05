Телефонный номер и другие данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга попал в сеть во время массового слива данных пользователей.

Об этом сообщает The Sun.

Первым о том, что Цукерберг попал в число пользователей, чьи данные похитили, сообщил эксперт в области кибербезопасности Synack Дэйв Уокер.

«Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в сеть номеру», — сообщил Уокер.

В сеть попали идентификатор пользователя Цукерберга в Facebook, его номер телефона, адрес, информация о браке.

3 апреля неизвестный выложил на одном из хакерских форумов в свободный доступ личные данные по меньшей мере 533 миллионов пользователей Facebook. В частности, их мобильные номера и адреса электронной почты.

Всего в открытом доступе оказалась личная информация пользователей из 106 стран мира, в том числе 32 миллиона записей о пользователях из США, 11 миллионов — из Британии и 6 млн — из Индии. Пока неизвестно, есть ли среди слитых данных информация украинцев.

Это не первый раз, когда большое количество личных данных пользователей Facebook оказывается в Интернете. В 2019 году обнаруженная уязвимость в программном коде соцсети разрешила собирать данные о мобильных номерах пользователей, нарушая условия пользования. В августе того же года Facebook сообщил, что уязвимость исправили.



