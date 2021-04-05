К 120-летнему юбилею Николаевского зоопарка запланирована научная конференция и культурная программа, из-за коронавирусных ограничений торжества проведут в мае, хотя изначально планировали отмечать 26 апреля.

Об этом рассказал директор Николаевского зоопарка депутат горсовета от партии «Пропозиция» Владимир Топчий в интервью порталу «Свідок.info».

Директор зоопарка расписал пункты программы мероприятий, которую подготовили к 120-летию зверинца.

— Сейчас мы подготовили решение о проведении 120-летия зоопарка, создан оргкомитет, разработана программа проведения этого мероприятия. Основные мероприятия намечены на май этого года. Вообще 120 лет зоопарку мы должны праздновать 26 апреля, но в этот день особо праздновать мы не будем — мы перенесли торжества на май. В числе мероприятий проведение международной конференции на тему «Зоопарки в современном мире». Уже выслали приглашения и кто сможет, тот приедет к нам, но, учитывая ситуацию с коронавирусом, пока многое непонятно. Невзирая на это, мы готовимся — запланировано чтение докладов, культурная программа. Но пока это планы, — очертил подготовку программы Владимир Топчий.

Он отметил, что коллектив зоопарка получит свои почести: для них изготовили памятные знаки с позолотой.

— Конечно же, мы поздравим коллектив зоопарка. Люди, которые отработали у нас более 5 лет и внесли определенный вклад в развитие зоопарка, будут награждены памятными нагрудными знаками, специально разработанными для торжества. Делали мы их в Киеве. Всего выпущено 600 экземпляров. Фирма, которая их изготавливала, - «Герольд мастер», она делает государственные награды, поэтому нагрудный знак выполнен в настоящем позолоте. Это вторая такая награда, разработанная в зоопарке. Первой наградой был «Орден Леонтовича», которым награждены наши коллеги по всему миру, — рассказал Владимир Топчий.

Депутат также анонсировал целую ветку сувениров, приуроченную к юбилею зоопарка, так, участники конференции cмогут рассчитывать на подарочный набор.

— Также мы выпустили книгу к 120-летию зоопарка «Николаевский зоопарк в документах и фотографиях», грядет выпуск целого ряда сувениров. Так, будет выпущена шоколадка к 120-летию, статуэтка — это будет подарочный набор для участника конференции, — подчеркнул Владимир Топчий.

Напомним, депутат Николаевского городского совета, директор зоопарка Владимир Топчий возмутился, что правоохранительные органы бездействуют и не реагируют на обращения, касающееся того, что несколько молодых людей на протяжении новогодних праздников зарабатывали на Соборной улице, предлагая николаевцам сфотографироваться с занесенными в Красную книгу птицами - белохвостыми орланами.