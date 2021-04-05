Всем в Соединенном королевстве настоятельно рекомендовано проходить тест на коронавирус два раза в неделю — это поможет быстрее восстановить экономику.

Об этом передает Bloomberg.

Бесплатные наборы для тестирования будут доступны в местных аптеках, общественных центрах и службах доставки на дом, когда 9 апреля вступит в силу новый режим.

Поскольку большая часть взрослого населения теперь получила вакцину, правительство считает, что быстрое тестирование всего населения и система сертификации статуса Covid помогут сохранить контроль над пандемией по мере ослабления ограничений c 9 апреля.

Премьер-министр Борис Джонсон должен изложить подробности позже в понедельник, в преддверии следующего шага по снятию ограничений для предприятий и граждан, который должен состояться 12 апреля.

— Британская общественность приложила огромные усилия, чтобы остановить распространение вируса. Поскольку мы продолжаем добиваться значительных успехов в нашей программе вакцинации и с нашей дорожной картой по осторожному ослаблению ограничений, регулярное быстрое тестирование становится еще более важным, чтобы убедиться, что эти усилия не потрачены зря, — сказал Борис Джонсон в заявлении, опубликованном его офисом.

В Великобритании больше всего погибших в Европе от пандемии, и она все еще переживает самую глубокую рецессию в стране за 300 лет.

Программа вакцинации, которая быстро проводится в странах ЕС, привела к тому, что 31,5 миллионам человек в Британии сделали по крайней мере одну прививку. Это дает Великобритании хорошие возможности для возобновления работы, даже когда соседние страны, такие как Франция, снова вводят общенациональный локдаун.

Напомним, в Великобритании, где активно происходит вакцинация, резко снизился уровень смертности от коронавируса. В понедельник, 5 апреля, премьер-министр Борис Джонсон объявит о новых шагах по смягчению карантина.