В Украине 29 тысяч действующих мест для захоронения и 4 тысячи закрытых, сообщает Министерство развития громад и территорий.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В населенных пунктах Украины размещено более 33 тысяч мест захоронений, из которых благоустроенные более 27,5 тысяч мест захоронений (83%). Полностью благоустроенные кладбища в Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях, в то время как в Киевской области благоустроенные лишь 19% кладбищ», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что почти 4 тыс. мест захоронений расположены в городах и 29 тысяч - в сельской местности. Из общего количества в городах почти 2,8 тысяч действующих и более 1 тысяч закрытых кладбищ. Из общего количества мест захоронений в сельской местности - 26 тысяч действующих и 3 тысячи закрытых.

«По информации областных и Киевской городской государственных администраций в Украине в прошлом году ритуальные услуги населению оказывали 688 ритуальных служб и 2 266 субъекта хозяйствования, которые осуществляют деятельность на договорных началах с ритуальными службами - 318 коммунальных предприятий, 832 частных предприятий и 1 116 отдельных предпринимателей», - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что из общей численности субъектов хозяйствования частной формы собственности наибольшее их количество в Днепропетровской (125) и Одесской (102) областях.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.