Для введения второй дозы вакцины от коронавируса разрешено использовать однотипные препараты. В частности, вакцину Covishield можно заменять любым препаратом от AstraZeneca - в том числе корейского производства AstraZeneca-SKBio.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины получило от Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ).

— Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield… можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Вакцина… Covishield и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, — сообщили в Кабмине.

При этом вакцины разных типов и которые созданы различными компаниям не взаимозаменяемые.

— То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости, и они могут отличаться по технологиям изготовления, — добавили в правительстве.

В то же время в Минздраве гарантировали, что все, кто привился первой дозой вакцины, получат возможность сделать вторую дозу тем же препаратом.

Напомним, ранее Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.