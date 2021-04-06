Хозяйственный суд Николаевской области взыскал 197 тысяч гривен с фермерского хозяйства из Березнеговатского района за самовольное использование 6 гектар лесохозяйственных территорий под засеивание.

Об это сообщает пресс-служба Баштанской окружной прокуратуры.

В период с апреля по октябрь 2019 фермерское хозяйство без разрешения заняло земельный участок лесохозяйственного назначения, засеяло его злаками и только позже добровольно вернуло в госсобственность. Сторона обвинения требовала возместить государству убытку в размере 197 тысяч гривен, причиненный фермерским хозяйством.

Суд встал на сторону прокуратуры и 22 марта удовлетворил все притязания в полном объеме.

Напомним, Николаевская местная прокуратура № 1 по решению суда вернула 3 земельных участка общей площадью 0,28 гектара стоимостью 220 тысяч гривен в собственность государства, которые расположены на побережье в Коблево.