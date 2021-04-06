На участке трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев (через Вознесенск)» вблизи Новой Одессы стартовали строительные работы по спрямлению дороги и реконструкции, так называемого, Троицкого моста.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Николаевской области.

Указывается, что проект будет реализован в рамках программы президента «Большое Строительство».

— Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста, длиной 109 метров. Существующий мост через реку Гнилой Еланец (Троицкий, — прим.) по завершению спрямления участка трассы подлежит разборке, — сказано в сообщении.

На сегодняшний день на объекте реконструкции выполнен ряд подготовительных работ. В частности, обустроена строительная площадка и временная подъездная дорога, пробурены скважины, сосредоточена строительная техника.

Продолжаются работы по устройству объездной дороги и переноса кабелей.

— Специалисты Службы автодорог вместе с генеральным подрядчиком, мостовиками и проектантами постоянно находятся на объекте реконструкции. Отрабатывают дальнейшие алгоритмы взаимодействия, согласовывают схемы и графики. Впереди много работы, поэтому запасаемся терпением и выдержкой для реализации намеченных планов и задач! — рассказали в Службе автомобильных дорог.

Как сообщали ранее НикВести, стоимость работ на упомянутом объекте составит 305 миллионов 596 тысяч 896 гривен.