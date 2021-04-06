Премьер-министр страны Флорин Кыцу призвал церковь к более широкому участию в пропаганде кампании вакцинации, по его словам, такая помощь особенно пригодится в сельской местности.

Об этом сообщает местное издание EVZ.

Румынская православная церковь поддержала призыв премьер-министра и пообещала проводить разъяснительную работу среди жителей отдаленных от городов районов.

В частности, священнослужители будут распространять среди верующих брошюру «Вакцинация против COVID-19 в Румынии. Бесплатна. Добровольна. Безопасна». Пособие будут раздавать по разным поводам, чтобы облегчить работу переполненных больниц и ускорить выработку коллективного иммунитета.

— Лично я со всей убежденностью призываю каждого из нас участвовать в этом естественном акте честного информирования об острой и серьезной проблеме, связанной не только с личным здоровьем, но и со здоровьем общества. Как общественный деятель, я лично призываю тех, кто все еще колеблется, как можно тщательнее и из надежных источников узнать о преимуществах вакцины и, проконсультировавшись с семейным врачом, принять наилучшее решение для своего здоровья, любимые. Я решил сделать это, сделав прививку, — сообщил пресс-секретарь Румынской патриархии Василе Бэнеску.

Напомним, в Румынии Сенат одобрил гражданскую инициативу о пересмотре Конституции, что предполагает переопределение понятия «семья».