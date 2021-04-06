Военнослужащий 36-ой отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского Андрей Грабар погиб 19 марта в районе Водяного в результате минометного обстрела. Морского пехотинца похоронили в родном городе.

Об этом сообщается в сюжете телеканала НИС-ТВ.

Прощание с защитником состоялось на плацу родной части. Почтить морпеха на последнюю церемонию пришли знакомые, волонтеры, родные и друзья.

— Андрея помню еще с 2015 года, постоянно выполнял задания в зоне ООС, прошел все этапы подготовки, был примером для рядового состава, — вспоминает знакомство с погибшим сослуживец Александр Иванов.

Капелан Владимир Андрусяк поблагодарил морпеха за выполненный перед Украиной долг.

— Границы нашей страны нуждаются в защите и молодые люди должны идти в ряды вооруженных сил, чтобы защищать. Андрей выполнил свою обязанность и сделал лучшее, что мог сделать, отдал жизнь за Украину, — сказал святой отец.

Напомним, 19 марта, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Белинского